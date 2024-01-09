Sakarya'da elektrikli ısıtıcı faciası... Yangında 95 yaşındaki kadın öldü

DHA
Sakarya'nın Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi Muzaffer Sofuoğlu Caddesi üzerinde 95 yaşındaki Ayşe Kahveci’nin yaşadığı evde, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken eve dolan dumanı da tahliye etti.
Yatağında hareketsiz bulundu
Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Ayşe Kahveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kahveci'nin cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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