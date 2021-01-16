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Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka
Adapazarı'da bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
- DHA
- 16.01.2021 - 16:07
- Güncelleme : 16.01.2021 - 16:15
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana gelen olayda bir grup genç, engelli Ö.S.’nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.
Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı.
ENGELLİ GENCE ŞAKA YAPTIKLARINI ZANNEDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü.
Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.
Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka VİDEO