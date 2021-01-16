Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka

Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka

Adapazarı'da bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.