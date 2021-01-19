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- Sakarya'da engelli gence kötü şaka, cezasız kalmadı
Sakarya'da engelli gence kötü şaka, cezasız kalmadı
- DHA
- 19.01.2021 - 17:18
- Güncelleme : 19.01.2021 - 18:00
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde geçen hafta meydana gelen olayda, bir grup genç, engelli Ö.S.'nin (32) koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.
Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızlı yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence arkadaşları sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.
Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka VİDEO
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından engelli gencin babası Ş.S. şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.
2 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.