Sakarya'da engelli gence kötü şaka, cezasız kalmadı

Adapazarı ilçesinde, zihinsel engelli Ö.S.'yi koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp kısa süre yürüterek şaka yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden, 1'i tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde geçen hafta meydana gelen olayda, bir grup genç, engelli Ö.S.'nin (32) koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.

Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızlı yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence arkadaşları sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.

Sakarya'da engelli gence arkadaşlarından kötü şaka VİDEO

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından engelli gencin babası Ş.S. şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

2 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.























