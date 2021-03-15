Sakarya’da engelli kıza cinsel istismara 5 tutuklama

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan babası ve 2 amcası ile sevgilisi ve bildiği halde istismara engel olmayan annesi, tutuklandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki zihinsel engelli Y.Y. isimli kız çocuğuna, babası 42 yaşındaki H.Y. ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulundu.

Durumdan haberi olan anne F.Y. ise olayın duyulmaması için cinsel istismara göz yumdu.

Ardından genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. de Y.Y.’ye, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu.

İSİMSİZ İHBAR ORTAYA ÇIKARDI

Yaşanan olayın ilçede kulaktan kulağa yayılmaya başlamasının ardından bir vatandaş polise isimsiz ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. gözaltına alındı. Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

ANNE, BABA, SEVGİLİ VE 2 AMCASI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar; U.K., şantaj ve cinsel istismar; anne F.Y. ise zihinsel engelli kızına yapılan cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle tutuklandı.