Sakarya'da "Eşim beni öldürecek" dedi... Her yerde aranıyor Eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir isimli kadın, ihbarda bulunduktan sonra ortadan kayboldu.

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İHA

Sakarya'da bir kadın, eşinin kendisini darbettiğini iddia etti...

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini öldüreceğini de söyledi.

Bunun üzerine yardım talep eden kadının evine jandarma ekipleri gitti.

Demir'in eşinin ise ekiplere, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Eşyaları Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu

Leyla Demir’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

AFAD, JAK ve STK’lardan oluşan ekiple toplamda 47 personel, 11 araç, 4 bot ve drone ile arama-tarama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)