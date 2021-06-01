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    Sakarya'da eşine kızdı, kayınbiraderinin aracına zarar verdi

    Eşiyle tartışan L.Ş. isimli şahıs, kayınbiraderinin park halindeki aracına çarptı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:03
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    Sakarya'da eşine kızdı, kayınbiraderinin aracına zarar verdi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki L.Ş isimli vatandaş, 48 yaşındaki eşi Y.Ş ile henüz belirlenemeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı.

    EŞİNE KIZINCA...

    Tartışmanın ardından L.Ş., otomobiline binerek kayınbiraderi Y.B.'nin oturduğu evin önüne gitti.

    L.Ş., otomobiliyle kayınbiraderi O.B.’nin park halindeki aracına çarparak, zarar  verdi.

    L.Ş., kendi aracını olay yerinde bırakıp, bölgeden ayrıldı.

    AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

    Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İhbarla olay yerine gelen ekipler, O.B. ve oğlu Y.B.’nin şikayeti üzerine L.Ş.’yi gözaltına aldı.

    L.Ş. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da eşine kızdı, kayınbiraderinin aracına zarar verdi #1

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