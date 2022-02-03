Ç.B. isimli bir kadın, eski eşinin kendisini kaçırdıktan sonra ev hapsi cezasıyla serbest kalmasına "Bana kim sahip çıkacak" sözleriyle sitem etti.

Sakarya’da yaşayan Ç.B., bir süre önce eski eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti.

Genç kadın sosyal medyadan paylaşım yaparak, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi alarak serbest kaldığını, öldürülmekten korktuğunu belirtti.

"BANA KİM SAHİP ÇIKACAK"

Gözyaşlarına hakim olamayan kadın, yetkililerden yardım isteyerek şunları söyledi:

"Eski eşim geliyor beni bıçakla evimden kaçırmaya çalışıyor, ailemi bıçaklamaya çalışıyor. İkinci duruşmada serbest bırakılıyor, kim bana sahip çıkacak?

"HAKİME DİYOR Kİ 'BENİ TELEVİZYONLARA KONU ETME'"

Hakime hanım diyor ki; 'Beni televizyonlara konu etme, ben sana güveniyorum, seni salıyorum, ev hapsine alıyorum'.

Sakarya'da eski eş mağduru: Ölmek istemiyorum VİDEO







"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Bu adam evde durmayacak zaten biliyorsunuz. Ben ölmek istemiyorum, artık istemiyorum, yeni ölen kadın istemiyorum yeter. Biri bana yardım etsin."