- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da eşyalarını sattığı yazlık eve ikinci kez giren hırsız gardıropta yakalandı
Sakarya'da eşyalarını sattığı yazlık eve ikinci kez giren hırsız gardıropta yakalandı
Karasu'da sahiplerinin yurt dışında yaşadığı yazlık eve giren hırsız, evdeki eşyaları satmıştı. Aynı eve pencereden tekrar giren şahıs ekiplerce yakalanıp adliyeye sevk edilidi.
- DHA
- 20.03.2022 - 09:33
Sakarya'nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti.
Ekipler daha önce de eve giren Ç.K'yi yatak odasındaki gardıropta saklanırken yakaldı.
ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi.
EVDEKİ EŞYALARI SATTI
Ç.K.’nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi.
ZANLI ADLİYEDE
Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.