Sakarya'da ev alma hayali olan arkadaşının 130 bin lirasını çalıp kaçtı

Sakarya'da ev alma hayali olan arkadaşının 130 bin lirasını çalıp kaçtı

Sahte kimlik kullanan bir şahıs, yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı arkadaşının 10 yılda biriktirdiği tüm parasını çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada çalışan 36 yaşındaki Celal Yardımcı, 1 yıllık ev arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

130 BİN LİRASI ÇALINDI

Ev alabilmek için 10 yıldır biriktirdiği 130 bin TL'yi oturduğu evin kombi dolabına koyan ve dolabın kapısını kilitledikten sonra müteahhit ile görüşmek için evden çıkan Celal Yardımcı, parasının o esnada arkadaşı tarafından çalındığını söyledi.

Sakarya'da ev alma hayali olan arkadaşının 130 bin lirasını çalıp kaçtı

"SAHTE KİMLİK KULLANIYOR"

Yardımcı'ya kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin, asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Yardımcı, kayıplara karışan kişinin aynı şekilde başka insanları da dolandırıyor olabileceğine dikkat çekerek, bir an önce yakalanabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, RÜYALARIMA GİRİYOR"

Olaya ilişkin dava açtığını belirten Yardımcı, pandemi döneminde mahkemelerin ertelenmesinden dolayı ilk celsenin aralık ayında başlayacağını belirtti.

Dolandırıldığı günden sonra maddi ve manevi sıkıntılarının yanı sıra psikolojik sıkıntılarda yaşadığını belirten Yardımcı, gece rüyalarında güvendiği arkadaşı tarafından dolandırıldığını ve emeğinin dakikalar içerisinde gittiğini bu nedenle korkarak uyandığını söyledi.

"PARANIN YERİNİ ONA SÖYLEMİŞTİM"

Olay günün anlatan Yardımcı, "Parayı koyduğum yeri arkadaşıma söyledim ve müteahhit ile görüşmeye gideceğimi söyledim. Müteahhit ile görüştükten sonra tekrar eve geldim, kombinin içerisine baktığım zaman paramı göremedim ve o kişinin kombi dolabının alt tarafından elini sokarak paramı aldığını fark ettim. Şahsı aradığımda telefonları birkaç kez çaldı ve daha sonrasında telefonu kapandı. Polis ekiplerine durumu bildirdim, ekipler evime gelerek gerekli işlemleri başlattı." dedi.

"10 YILLIK BİRİKİMİM UÇTU GİTTİ"

Şahsın biran önce yakalanmasını istediğini söyleyen Yardımcı, “10 yıllık birikimim uçtu gitti ve ben bu şekilde mağduriyet yaşıyorum. Şu an kendisinden hiçbir haber alınamadı, en kısa zamanda bu kişinin yakalanıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.” şeklinde konuştu.

Güvenerek aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından dolandırılan vatandaş, şimdi ise hayalini kurduğu eve bakmak ile yetiniyor.