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    Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

    Yangını fark eden anne bir çocuğuyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen baba hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 11:22
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    Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

    Sakarya'nın Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi.

    İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba ile çocukları Ömer Hamza (10) ve Eymen Topçu'yu (7) kurtardı.

    Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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