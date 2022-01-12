Pamukova ilçesinde koku ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, evden 4 ton çöp çıkardı. Çöpler imha edilmek üzere toplandıktan sonra, ev dezenfekte edildi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu.

İhbar üzerine Pamukova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri adrese geldi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, evin eski eşya ve tonlarca çöple dolu olduğu belirlendi.

ÇÖPLER KAMYONA YÜKLENDİ

Ekipler, hijyen önlemleri alarak eve girdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 4 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere kamyonlara yükledi.

EV DEZENFEKTE EDİLDİ

İşlemlerin tamamlanmasının ardından ev dezenfekte edildi.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, "İlçemiz Elperek Mahallesi'nde bulunan bir evin çöp ev olduğu, kötü koku ve haşere artışı olduğu yönünde şikayet gelmiştir. Temizlik ve zabıta ekiplerimiz, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etmiştir. Çöp evden yaklaşık 4 ton çöp çıkmıştır. Belediyemize ait araçlara yüklenerek temizlenen ev ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Sakarya’da evden 4 ton çöp çıkarıldı VİDEO

