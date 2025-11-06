Sakarya'da evinde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti

- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ahmet Onat, evinde eniştesi tarafından ölü bulundu.
- Sağlık ekipleri, Onat'ın doğal nedenlerle öldüğünü tespit etti.
- Onat'ın cenazesi, Gazi Süleymanpaşa Camii'nde düzenlenecek namazın ardından defnedilecek.
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Onat, evinde eniştesi tarafından yerde baygın halde bulundu. Nabzını kontrol eden enişte, Onat’ın tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLDİ: ŞEKER HASTASIYDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Onat’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Adli tabibin incelemesinde, Onat’ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.
Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat’ın cenazesi, yarın Gazi Süleymanpaşa Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.