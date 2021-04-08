Sakarya'da evleri yandı, gittikleri teyzelerinde rahatsızlandılar

Evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürülürken evden çıkan 2 kardeş, teyzelerinin evine gittikten sonra rahatsızlanarak tedaviye alındı.

Saat 08.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde Neziha Doğan işe giderken, çocukları Gürkan Ö. ve Çağla Ö. evde kaldı.

Bu sırada mutfakta elektrik kontağından yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

2 kardeş teyzelerinin evine gitti. Yemek yiyen 2 kardeş, saat 12.00 sıralarında nefes almakta zorlanmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumu fark eden teyzelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kardeşleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Gürkan Ö. ve Çağla Ö.'nün dumandan etkilendiği belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Neziha Doğan, mutfakta çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü belirterek, "Saat 08.30’da çocuklar dumanla uyanmış. Mutfak dolapları ve mutfak yanmış. Sonrasında komşular itfaiye çağırmışlar, ekiplerle birlikte yangını söndürmüşler. Boğulma tehlikesi atlattı çocuklar. Ben işteyken yangın çıkmış. Kardeşimin evindeydiler. Hastaneye kaldırıldılar, solunum yollarında sorun var şu an sadece." dedi.





