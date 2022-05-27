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    Sakarya'da fabrikanın yağ kazanı patladı

    Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın yağ kazanındaki patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 27.05.2022 - 09:03
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    Sakarya'da fabrikanın yağ kazanı patladı

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanın olduğu bölgede patlama yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Söndürüldü

    Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yaralanan olmadı

    Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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