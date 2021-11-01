Geçtiğimiz günlerde 1 kişinin yaralanmasına yol açan kamyon kazasına ait kamera görüntülerine ulaşıldı.

Sakarya’nın Cevah Ayhan mevkiinde, D-650 karayoluna doğru seyir halinde olan tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmişti.

KAZA ANI KAMERADA

Kamyon devrildiği esnada ise otomobil ve yolcu otobüsüne de çarpmıştı. Facianın eşiğinden dönülen ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun kontrolden çıkarak yola devrildiği ve karşı şeritten gelen araçların, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Sakarya’da facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada