- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da fındık dolandırıcılığı
Sakarya'da fındık dolandırıcılığı
Düzce'de Sakarya'ya gelerek satın aldığı fındığı 100 kilo eksik tartan tüccar, vatandaşların tepkisine sebep oldu. Kargaşa üzerine ortadan kaybolan tüccar, jandarma ekiplerince yakalandı.
- İHA
- 29.08.2021 - 12:32
- Güncelleme : 29.08.2021 - 13:17
Sakarya'nnı Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde hasadını yaptığı bin 180 kilogram fındığı tartan Kesim K., fındıkları evinin önüne serdi.
Düzce’den fındık almaya gelen bir tüccar, Kesim K.’ye ait piyasa değeri 23,5 TL olan fındığı, 25,5 TL’ye almak istediğini söyledi.
FINDIĞI EKSİK TARTTI, ARBEDE ÇIKTI
Fındığı tartarak aracına yükleyen tüccar fındığın bin 80 kilogram geldiğini belirtti. 100 kilogram eksik tartılan fındık sonrasında tüccar ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay esnasında tüccar olay yerinden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Harkete geçen ekipler tüccarı Hendek ilçesinde yakalandı. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'da fındık dolandırıcılığı ViDEO