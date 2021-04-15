Sakarya’da gece saatlerinde bir ev küle döndü

Yangın, iki katlı evi küle çevirdi. Evin alev topuna döndüğü anlar mahalle muhtarı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi Güneytepe Sokak üzerinde bulunan Muzaffer Şahin’e ait iki katlı evin baca kısmında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede bütün evi saran alevler üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen ev, bölgeye gelen ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBI YAŞANMAMASI TESELLİ KAYNAĞI OLDU

Evin alevlere teslim olduğu esnada ise Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, o anları sosyal medya hesabından canlı olarak anbean aktardı.

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Yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.