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    Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift

    Gelin ve damadın etrafında bir magandanın drift yaptığı anlar, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından kayda alındı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:49
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    Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift

    Kuralları hiçe sayan trafik magandaları, tehlikeli drift şovlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücü, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.

    DAMAT İSTEDİ ARKADAŞI DÖNDÜ

    Otomobil, dakikalarca çiftin etrafında döndü.

    Gelin ve damadın tehlikeye aldırmadan kendi istekleri ile drift yapılmasına müsaade ettiği anlar, yoldan geçmekte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift

    Sakarya da gelin ve damadın etrafında drift #1


    Sakarya da gelin ve damadın etrafında drift #2

    Sakarya da gelin ve damadın etrafında drift #3

    Sakarya da gelin ve damadın etrafında drift #4

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