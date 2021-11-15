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- Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift
Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift
Gelin ve damadın etrafında bir magandanın drift yaptığı anlar, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından kayda alındı.
- İHA
- 15.11.2021 - 12:25
- Güncelleme : 15.11.2021 - 12:49
Kuralları hiçe sayan trafik magandaları, tehlikeli drift şovlarına bir yenisini daha ekledi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücü, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.
DAMAT İSTEDİ ARKADAŞI DÖNDÜ
Otomobil, dakikalarca çiftin etrafında döndü.
Gelin ve damadın tehlikeye aldırmadan kendi istekleri ile drift yapılmasına müsaade ettiği anlar, yoldan geçmekte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'da gelin ve damadın etrafında drift