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    Sakarya’da genç kadını darbedip, yol kenarına attılar

    Yol kenarında darbedilmiş bir halde bulunan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.07.2020 - 13:27
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    Sakarya’da genç kadını darbedip, yol kenarına attılar

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’nde, yol kenarında baygın halde yatan genç bir kadın bulundu.

    Kadını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    DÖVÜP, YOL KENARINA ATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, genç kadının darbedildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi.

    Ekipler, genç kadını darbeden kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Sakarya’da genç kadını darbedip, yol kenarına attılar #1

    Sakarya’da genç kadını darbedip, yol kenarına attılar #2

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