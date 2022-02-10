Sakarya'da genç kız, misafirliğe gittiği evde öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde, Sakarya'nın Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Damla Kuş ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı 23 yaşındaki M.C.B., Konya’dan Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan M.C. isimli yakınlarının yanına geldi.

ERKEK ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ, EV SAHİBİNİN TÜFEĞİYLE VURULDU

İddiaya göre, Damla Kuş ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Damla Kuş, ev sahibine ait tüfekle vuruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Damla Kuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

ERKEK ARKADAŞI İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, M.C.B. ve M.C.’yi gözaltına aldı. M.C.B., ifadesinde Damla Kuş’un kendisini vurduğunu, intihar ettiğini ileri sürdü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Damla Kuş’un cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.





