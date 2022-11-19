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Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü

Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü

Adapazarı'nda kulaklığı takılı bir şekilde, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooter ile geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.