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- Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü
Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü
- 19.11.2022 - 21:47
- Güncelleme : 19.11.2022 - 21:57
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde elektrikli scooter kazası yaşandı.
Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını duymadı.
Yolcu trenin çarpması neticesinde trenin altında kalan Hacer Ölmez, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Ceset morga kaldırıldı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu.
Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.
İnceleme başlatıldı
Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü.
İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin inceleme başlatıldı.