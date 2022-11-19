Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.582
0.36%
BTXN Coin
6.08
-7.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü

    Adapazarı'nda kulaklığı takılı bir şekilde, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooter ile geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
    • 19.11.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 21:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da genç kız, scooter kazası sonucu öldü

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde elektrikli scooter kazası yaşandı.

    Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını duymadı.

    Yolcu trenin çarpması neticesinde trenin altında kalan Hacer Ölmez, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

    Ceset morga kaldırıldı

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu.

    Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

    Sakarya da genç kız, scooter kazası sonucu öldü #1

    İnceleme başlatıldı

    Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü.

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da genç kız, scooter kazası sonucu öldü #2

    Sakarya da genç kız, scooter kazası sonucu öldü #3

    Sakarya da genç kız, scooter kazası sonucu öldü #4

    Sakarya da genç kız, scooter kazası sonucu öldü #5


    Dünya Kupası'nın açılış maçını Daniele Orsato yönetecek
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası'nın açılış maçını Daniele Orsato yönetecek

    'ÖDS'yi 15 milyon kişi kullandı'
    Eğitim

    'ÖDS'yi 15 milyon kişi kullandı'

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir