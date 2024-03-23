Sakarya'da genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçakla yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalandı
Olayın ardından kaçan ve daha sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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