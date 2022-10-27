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    Sakarya'da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti

    Sakarya Karasu'da yaşları 13-17 arasında değişen bir arkadaş grubunun, akranlarını dövüp, saçlarından sürükledikleri anları çekip sosyal medya üzerinden paylaştı.
    • 27.10.2022 - 20:30
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    Sakarya'da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Darbettikten sonra yerlerde sürüklediler

    Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor.

    Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor.

    Aileler şikayetçi oldu

    DHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #1

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #2

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #3

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #4

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #5

    Sakarya da genç kızlar, akranlarını darbettiği anları kaydetti #6


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