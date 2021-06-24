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    Sakarya'da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti

    Karasu ilçesinde gece saatlerinde denize giren ve birbirlerine 'İmdat boğuluyorum' diye bağırarak şaka yapan 3 genç karakolluk oldu.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 03:43
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    Sakarya'da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti

    Karasu’nun Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 18’inci kule mevkinde sahilde bulunan 5 kişi, denizden “İmdat boğuluyorum” diye birinin bağırdığını iddia ederek durumu sağlık ve can kurtaran ekiplerine bildirdi.

    SAATLERCE DENİZDE BOĞULAN BİRİNİ ARADILAR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda cankurtaran ekibi sevk edildi. Cankurtaranlar, hızla denize girerek sesin kaynağına ulaşmaya çalışırken durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler saatlerce denizin içerisinde araştırma yaparken olayın aslı polis ekiplerinin soruşturması sonrasında ortaya çıktı.

    Sakarya'da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti-Video

    DENİZDE BİRBİRLERİNE ŞAKA YAPMIŞLAR

    Yapılan soruşturma neticesinde 3 gencin denize girdiği ve birbiriyle şakalaşmak için boğulma numarası yaptığı sahilde bulunan 5 kişinin de bu sesleri gerçek sanması üzerine ihbarda bulunduğu belirlendi.

    Sakarya da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti #1

    3 GENCİN İFADESİ ALINDI

    Denizin içerisinde şakalaşan gençler ise ifadeleri alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Sakarya da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti #2

    Sakarya da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti #3

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