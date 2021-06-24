Karasu ilçesinde gece saatlerinde denize giren ve birbirlerine 'İmdat boğuluyorum' diye bağırarak şaka yapan 3 genç karakolluk oldu.

Karasu’nun Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 18’inci kule mevkinde sahilde bulunan 5 kişi, denizden “İmdat boğuluyorum” diye birinin bağırdığını iddia ederek durumu sağlık ve can kurtaran ekiplerine bildirdi.

SAATLERCE DENİZDE BOĞULAN BİRİNİ ARADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda cankurtaran ekibi sevk edildi. Cankurtaranlar, hızla denize girerek sesin kaynağına ulaşmaya çalışırken durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler saatlerce denizin içerisinde araştırma yaparken olayın aslı polis ekiplerinin soruşturması sonrasında ortaya çıktı.

Sakarya'da gençlerin boğuluyorum şakası karakolda bitti-Video

DENİZDE BİRBİRLERİNE ŞAKA YAPMIŞLAR

Yapılan soruşturma neticesinde 3 gencin denize girdiği ve birbiriyle şakalaşmak için boğulma numarası yaptığı sahilde bulunan 5 kişinin de bu sesleri gerçek sanması üzerine ihbarda bulunduğu belirlendi.

3 GENCİN İFADESİ ALINDI

Denizin içerisinde şakalaşan gençler ise ifadeleri alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.