Sakarya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın, yaşamını yitirdi

İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Ziahmetler Mahallesi’nde, İ.B. (56) kontrolündeki 54 BJ 930 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Makbule Mermer’e (67) çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mermer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mermer’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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