Sakarya'da gişeye çarpan otomobildeki çift can verdi: 5 günlük bebekleri yaşam savaşı veriyor

İHA

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı gişelerinde Selman Güngör (33) idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 GÜNLÜK BEBEKLERİNİN DURUMU AĞIR

Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.