Sakarya'da haber alınamayan adam dükkanında ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisinin iş yerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'da yaşayan ve telefonu bozulan bir vatandaş, tamir için Bilal Bakkaloğlu’nun Adapazarı ilçesinde iş yerine gelerek telefonunu bıraktı.

Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durumdan şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu.

DÜKKAN SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdiklerinde Bakkaloğlu’nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Bakkaloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemelerin ardından Bakkaloğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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