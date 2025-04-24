Sakarya'da haber alınamayan kişi derede ölü bulundu

AA & Ensonhaber

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde önceki gün eve dönmeyen Selim Bektaş'ın ailesi ve yakınları Görele ve Yalpankaya mahalleleri arasında arama yaptı.

Gece saatlerinin ardından bugün de devam eden aramalarda 43 yaşındaki Bektaş, dere yatağına devrilen 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracının altında hareketsiz bulundu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.