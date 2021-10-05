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    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı

    Hafif ticari aracın caddeden dönüş yaptığı sırada çarptığı kadın, ayakları yerden kesilince yola savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 08:20
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    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi’nde Gökçe B. yönetimindeki 54 PB 102 plakalı hafif ticari araç, caddeden yan yola dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül G.’ye çarptı.

    Ayakları yerden kesilen Nurgül G., yola savruldu.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekibi geldi. Yaralanan Nurgül G. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Polis, Gökçe B.’nin ifadesini alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Nurgul G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı ViDEO

    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı #1

    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı #2

    Sakarya’da hafif ticari aracın kadına çarpma anı #3

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