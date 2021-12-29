Halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüşerek tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahaya maç yapmak için gelen gençler arasında, yapılan faul sebebi ile kavga çıktı.

İki grubun birbirine girdiği olayda tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu.

IŞIKLAR SÖNDÜ

Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi.

İki grubun ayrılmaması üzerine halı saha işletmecesi ışıkları kapattı.

Sakarya’da halı sahada faul yaptı, kavga çıktı ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Maç esnasında yapılan faul sonrasında sahanın bir anda karışarak adeta boks ringine döndüğü anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.