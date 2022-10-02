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    Sakarya'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü 

    Arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan İlhan İltaş, aniden fenalştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İltaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
    • 02.10.2022 - 14:09
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    Sakarya'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü 

    Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş (29), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu.

    İlhan İltaş, maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş’a ilk müdahalede bulundu.

    Hayatını kaybetti

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre; İlhan İltaş’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bitlis’e götürüldü.

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