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    Sakarya'da hastane otoparkında bıçaklı tartışma

    Hastane otoparkındaki aracına sürten sürücünün üzerine yürüyen eli bıçaklı adam, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:07
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    Sakarya'da hastane otoparkında bıçaklı tartışma

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir tartışma yaşandı.

    Yaşanan tartışmada bir otomobil sürücüsü, başka bir sürücünün arabasına hafif bir şekilde çarptı.

    ARABASINA ÇARPAN SÜRÜCÜYE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

    Elindeki bıçakla arabasına sürten sürücünün üzerine yürüyen adam, kavga çıkardı. Bıçaklı saldırganı gören kadın, eşini ve kavgayı engellemeye çalıştı.

    Ardından söylenerek arabasına ilerleyen şahıs, otopark görevlisinin yanına gelmesiyle birlikte aracına bindi.

    Kavga anı başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

    Sakarya'da hastane otoparkında bıçaklı tartışma

    Sakarya da hastane otoparkında bıçaklı tartışma #1

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    Sakarya da hastane otoparkında bıçaklı tartışma #2

    Sakarya da hastane otoparkında bıçaklı tartışma #3


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