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    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

    Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 11:40
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    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama #1

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi.

    Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.

    300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

    PATLAMA SONRASI YANGIN

    Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Öte yandan, 54 yıllık olan fabrikanın Türkiye'deki en büyük havai fişek fabrikası olduğu öğrenildi.

    Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama #2

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama #3

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama #4

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama #5

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