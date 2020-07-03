Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.

300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

PATLAMA SONRASI YANGIN

Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan, 54 yıllık olan fabrikanın Türkiye'deki en büyük havai fişek fabrikası olduğu öğrenildi.

Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı