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- Sakarya'da havaya sıkılan mermi, genç kızın başına isabet etti
Sakarya'da havaya sıkılan mermi, genç kızın başına isabet etti
Adapazarı ilçesinde bayram eğlencesi olarak adlandırılan silah sıkma dehşeti, faciaya davetiye çıkardı. Bahçede oturan kız, kafasına gelen kurşunla hastaneye kaldırıldı.
- 02.05.2022 - 12:58
Bayram günlerinde eğlenmek için patlatılan silah, bir genç kızı canından ediyordu.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi 5577 Sokak üzerinde evinin bahçesinde duran 16 yaşındaki Nuray D. dehşeti yaşadı.
Nerden geldiği tespit edilemeyen mermi, kafasına geldi
Genç kız, kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi ile yere yığıldı.
İHA'nın aktarımına göre, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç kız tedavi görüyor
İlk müdahalesi yapılan yaralı kız Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.