HES kodu olmadan pazara girmek için direnen vatandaşlar, zabıta müdürüne tepki gösterdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulamasında HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı.

Ekipler kalabalığı dağıtmak için uyarıda bulunurken, zabıta müdürü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"BEBEK AZARLAR GİBİ AZARLIYORLAR"

Duruma tepki gösteren Ali Güler adlı vatandaş, “Zabıtanın görevi nedir? Orada insanları bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak. Bu nedir ya?” dedi.

Sakarya'da HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

"VİRÜS BAŞINI ALDI GİDİYOR"

HES kodu zorunluluğundan memnun olduğunu ifade eden Nevin Aslan ise “Millet için daha iyi. Ama bir anda olunca da biraz sıkıntı oldu. Kiminde var, kiminde yok. O ne olacak? Benimkisi yanımda. Telefonumda kayıtlı” diye konuştu.

İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Hızır Ekşi isimli vatandaş, da “Millet bilinçsiz olduğundan dolayı virüs almış başını gidiyor. Bizim insanları biraz daha bilgilendirseler her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.