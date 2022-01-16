Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
585.200
-0.04%
BTXN Coin
33.34
0.09%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

    Tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kaza yaptı. Gençlerin büyük panik yaşadığı gözlendi.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkisindeki tek şeritli yolda hız yapan gençler, trafik kazası geçirdi.

    Kaza gençlerin, eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

    “YAPMA BUNU BANA”

    Gençlerin yaşadığı panik, görüntülerde gözler önüne serildi.

    Trafik kazasının ardından araçtaki bir kişinin “yapma bunu bana” diyerek üzüntüsünü dile getirdiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler ViDEO

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler #1

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler #2

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler #3

    Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler #4


    Görüş Bildir