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Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler
Tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kaza yaptı. Gençlerin büyük panik yaşadığı gözlendi.
- İHA
- 16.01.2022 - 13:54
- Güncelleme : 16.01.2022 - 14:07
Sakarya’nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkisindeki tek şeritli yolda hız yapan gençler, trafik kazası geçirdi.
Kaza gençlerin, eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
“YAPMA BUNU BANA”
Gençlerin yaşadığı panik, görüntülerde gözler önüne serildi.
Trafik kazasının ardından araçtaki bir kişinin “yapma bunu bana” diyerek üzüntüsünü dile getirdiği anlar dikkatlerden kaçmadı.
Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler ViDEO