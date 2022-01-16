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Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Sakarya’da hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler

Tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kaza yaptı. Gençlerin büyük panik yaşadığı gözlendi.