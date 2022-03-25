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Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı

Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı

Akyazı ilçesinde husumetlisini bacağından vuran şahsın kurşunu yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşanan saldırı anı kameralara yansıdı.