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    Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı

    Akyazı ilçesinde husumetlisini bacağından vuran şahsın kurşunu yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşanan saldırı anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 14:57
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    Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, S.G. isimli şahıs ile husumetlisi Engin G. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

    S.G., aracındaki av tüfeğini alıp, Engin G.'yi bacağından vurdu.

    Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Hamza S. ve bazı araçlara da isabet etti.

    YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Engin G.'nin yanı sıra Hamza S., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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    O ANLAR KAMERADA

    Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Görüntülerde Engin G.'nin, üzerine tüfekle gelen S.G.'ye engel olmaya çalıştığı, S.G.'nin tüfeği ateşlediği görüldü. S.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

    Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı VİDEO

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