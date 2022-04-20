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    Sakarya’da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iftar saatinde aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 20.04.2022 - 19:51
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    Sakarya’da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yenigün Mahallesi Kır Sokak’ta meydana gelen olayda, iftar saatinde aile arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

    Kavganın büyümesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın aktardığına göre olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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