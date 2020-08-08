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    Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    Erenler ilçesinde yaklaşık 1 saat aralıklarla aynı bölgede çıkan 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 05:09
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 05:09
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    Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bir kişi, 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

    Yaşanan silahlı saldırı sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı VİDEO


    Sakarya da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #1

    1 SAAT SONRA YENİDEN SİLAH SESLERİ DUYULDU

    Silahlı saldırının yaşandığı aynı bölgede yaklaşık 1 saat sonra tekrardan silah sesleri duyuldu. Bölgede bulunan 54 ADG 864 plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi.

    Araç içerisinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan diğer 1 kişi ise yaralandı.

    Olay yeri ekipleri bölgede inceleme çalışması başlatırken, diğer ekipler ise geniş güvenlik önlemleri alarak çevreden vatandaşları uzaklaştırdı.

    Sakarya da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #2

    İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilmesi bekleniyor.

    Yaklaşık 1 saat ara ile oluşan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıların bağlantılı olup olmadığına ilişkin polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

    Sakarya da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #3

    Sakarya da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #4

    Sakarya da iki ayrı silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı #5

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