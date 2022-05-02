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    Sakarya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

    Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 02.05.2022 - 20:11
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    Sakarya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

    Yangın, Sakarya'nın Gevye ilçesindeki Tepecikler Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde A.T.’ye ait iki katlı evin çatı katında çıktı.

    Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alınarak söndürüldü

    Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İHA'ya göre maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu #1


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