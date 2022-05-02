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- Sakarya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
Sakarya'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 02.05.2022 - 20:11
Yangın, Sakarya'nın Gevye ilçesindeki Tepecikler Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde A.T.’ye ait iki katlı evin çatı katında çıktı.
Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınarak söndürüldü
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İHA'ya göre maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.