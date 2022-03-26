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    Sakarya'da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü

    Sapanca ilçesindeki inşaatta çalışan, Erdal A. bir anlık dikkatsizliği sonucu 3 metre yükseklikten düşüp, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 16:01
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    Sakarya'da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü

    Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde, inşaat işçisi Erdal A.(50) inşaatta çalışmasına başladı.

    Bir anlık dikkatsizlik yaşayan Erdal A. dengesini toparlayamadı.

    3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

    O esnada ise yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı iskeleden yere düştü.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Sakarya da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü #1

    Sakarya da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü #2


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