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- Sakarya'da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü
Sakarya'da inşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü
Sapanca ilçesindeki inşaatta çalışan, Erdal A. bir anlık dikkatsizliği sonucu 3 metre yükseklikten düşüp, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 26.03.2022 - 16:01
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde, inşaat işçisi Erdal A.(50) inşaatta çalışmasına başladı.
Bir anlık dikkatsizlik yaşayan Erdal A. dengesini toparlayamadı.
3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
O esnada ise yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı iskeleden yere düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.