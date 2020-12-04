Sakarya'da inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

Bir iş yerinin deposundan televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, inşaat sahasında hırsızlık yaptıkları sırada bulundu.

Sakarya Adapazarı’nda, bir iş yerinin deposuna giren iki kişi bilgisayar ve televizyon çaldı.

Şikayet üzerine çalışma yapan polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan S.Ö. (37) ile B.Ö. (31) olduğu tespit edildi.

YAKALANDILAR

Şüpheliler, Adapazarı’nda bir inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını motosiklete yükledikleri sırada yakalandı.

MALZEMELER TESLİM EDİLDİ

Polis, çalınan bilgisayar ve televizyona ele koyarken, hırsızlık mallarını satın alan kişi hakkında da işlem başlattı. El konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan S.Ö. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















