- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya’da intihar etmek için caminin kubbesine çıktı
Sakarya’da intihar etmek için caminin kubbesine çıktı
Caminin kubbesinin olduğu kısma çıkarak intihar etmek isteyen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna etmesiyle aşağıya indirildi.
- DHA
- 03.10.2020 - 11:56
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan Baraka Cami’nin kubbesinin olduğu kısma çıkan Hami I. intihar etmek istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ İKNA ETTİ
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hami I., polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonucu aşağı indirildi.
Hami I. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.