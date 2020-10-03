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Sakarya’da intihar etmek için caminin kubbesine çıktı

Sakarya’da intihar etmek için caminin kubbesine çıktı

Caminin kubbesinin olduğu kısma çıkarak intihar etmek isteyen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna etmesiyle aşağıya indirildi.