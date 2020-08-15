Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Hanlı Mahallesi mevkiinde, Adapazarı yönüne giden Fahrettin Polat'ın kullandığı 54 S 1202 plakalı işçi servisi ile aynı yöne giden Yahya İregür'ün kullandığı 34 DS 2119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yahya İregür ve eşi Sakine İregür ile servis aracının sürücüsü Fahrettin Polat yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedaviye alınan Yahya İregür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.