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- Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi
Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi
Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde ısınmak için yakılan mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazı 2 kişinin zehirlenerek can vermesine neden oldu.
- İHA
- 23.01.2022 - 17:35
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin birlikte yaşadığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı.
Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uykuya daldı.
ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ SONLARI OLDU
Ardaından ise Han ve Güllevaz, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.