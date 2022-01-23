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Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi

Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi

Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde ısınmak için yakılan mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazı 2 kişinin zehirlenerek can vermesine neden oldu.