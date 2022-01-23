Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
487.362
0.19%
BTXN Coin
32.13
3.81%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi

    Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde ısınmak için yakılan mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazı 2 kişinin zehirlenerek can vermesine neden oldu.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi

    Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin birlikte yaşadığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı.

    Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uykuya daldı.

    ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ SONLARI OLDU

    Ardaından ise Han ve Güllevaz, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Sakarya da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi #1

    Sakarya da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi #2

    Sakarya da ısınmak için yakılan ateş ölüm getirdi #3


    Görüş Bildir