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    Sakarya'da işten çıkarılınca amirini darp eden 2 şahıs yakalandı

    Karasu ilçesinde belediyeden çıkarılan 2 işçi, düğün çıkışı yakaladıkları eski amir ve yardımcısını yaraladı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 11:30
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    Sakarya'da işten çıkarılınca amirini darp eden 2 şahıs yakalandı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde, belediye bünyesinde çalışan E.G. ve K.Ç.'nin işlerine son verilmişti.

    Belediye'de garaj amirliği yapmakta olan Ahmet Parlak ve yardımcısı Metin Soytürk, Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir düğün törenine katıldı.

    DÜĞÜN SONRASI SALDIRIYA UĞRADILAR

    Ahmet Parlak ve yardımcısı Soytürk, düğünden ayrılıp araca yöneldikleri sırada işten çıkarılan 2 işçi tarafından saldırıya uğradı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalelerinin ardınan Ahmet Parlak ve Metin Soytürk Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    VÜCUTLARINDA KIRIKLAR VAR

    Darp edilen amirin burnunun kırık olduğu tespit edilip tedavisinin ardından taburcu edilirken ayağında kırık bulunan yardımcısının ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

    GÖZ ALTINA ALINDILAR

    Polis ekipleri başlattıkları çalışma sonucunda kayıplara karışan E.G. ve K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Sakarya da işten çıkarılınca amirini darp eden 2 şahıs yakalandı #1

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