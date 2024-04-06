Sakarya'da itfaiyeden aksiyon filmlerini aratmayan müdahale Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinin aksiyon film sahnelerini andıran operasyon anı görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İki gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi 197. Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesi kask kamerasında

Öte yandan, şehir genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıktı.

Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.

Karasu’da yaşanan yangına müdahale anları da itfaiyenin kasklarında bulunan aksiyon kamerası kaydetti. Alev ve dumanların arasını gözünü kırpmadan girerek yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye personelinin cansiperane şekilde görevlerini yürüttükleri bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)