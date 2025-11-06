Sakarya'da kaçak içki operasyonu: Bidon bidon sahte alkol ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Adapazarı ve Erenler İlçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda N.K. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramada, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 7 adet 5 litrelik mavi bidonlara konulmuş 35 litre el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 5 adet 5 litrelik beyaz bidonlara konulmuş 25 litre olan el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 2 adet 4 litrelik cam şişelere doldurulmuş 8 litre el yapımı sahte alkollü içki, 8 adet 1 buçuk litrelik plastik şişelere doldurulmuş 12 litre el yapımı sahte alkollü içki, 62 şişe çeşitli markalarda dolumu yapılmış satışa hazır vaziyette sahte alkollü içki, 1 adet şişeleme işlemlerinde el yapımı sahte alkollü içki dolumunda kullanılan huni ele geçirildi.