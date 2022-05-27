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    Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

    Jandarma ekipleri, 4 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.
    • 27.05.2022 - 12:53
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    Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

    Sakarya'nın Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

    Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

    26 sikke ve 1 yüzük bulundu

    Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüphelilerin evlerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Sakarya da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü #1


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