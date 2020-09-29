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    Sakarya’da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın

    Yurt dışından kaçak getirdiği deve kuşu, maymun, lama, flamingo gibi hayvanlarla mini bir hayvanat bahçesi kuran bir kişinin evine baskın düzenlendi. Hayvanlara el konuldu.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 08:23
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 08:23
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    Sakarya’da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde hobi olarak yabani hayvanlarla ilgilenen bir kişinin evinde arama yaptı.

    Yapılan aramada evde, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan 1 adet lama, 1 adet Vervet cinsi maymun, 7 adet Nando cinsi deve kuşu, 1 adet Emo cinsi deve kuşu, 1 adet deve kuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet Serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak cinsi yabani hayvan ele geçirildi.

    HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

    Hayvanlar İstanbul 1'inci Bölge Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, ismi açıklanmayan kişi hakkında, ‘Kara avcılığına muhalefet’ ve ‘Yurda kaçak yollardan hayvan getirmek’ suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

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