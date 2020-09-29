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Sakarya’da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın

Sakarya’da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın

Yurt dışından kaçak getirdiği deve kuşu, maymun, lama, flamingo gibi hayvanlarla mini bir hayvanat bahçesi kuran bir kişinin evine baskın düzenlendi. Hayvanlara el konuldu.